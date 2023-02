Intreccio choc Mourinho-Ancelotti: annuncio in tv

Le parole dell’ex allenatore in merito al destino dei due colleghi nel calcio internazionale, pronunciate nel corso della diretta streaming su TvPlay

Ospite della trasmissione in diretta streaming sul noto canale Twitch ‘TvPlay‘, l’ex allenatore e osservatore Giorgio Ciaschini è stato intervistato dai microfoni di ‘calciomercato.it’ per trattare di alcuni temi caldi del nostro campionato. Ma non solo. Ha tenuto a focalizzare la sua attenzione anche sul destino dei due colleghi José Mourinho e Carlo Ancelotti.

“Se quello di sedersi sulla panchina della Nazionale italiana fosse stato uno dei suoi obiettivi lo avrebbe sicuramente fatto da tempo, ma non ha colto l’occasione“, ha dichiarato Ciaschini sullo ‘Special One’. “Oggi però alla Roma siede certamente un grande allenatore. È sempre stato uno dei suoi più grandi desideri. Sinceramente lo vedrei bene sulla panchina del Brasile, in futuro. Questa è soltanto un’ipotesi“, ha poi continuato.

Ancelotti al posto di Mou: l’ipotesi sul futuro

Niente da fare, dunque, per Carlo Ancelotti. A lui Ciaschini ha riservato un futuro differente che in un certo senso s’intreccia con il cammino percorso da Mourinho.

“Probabilmente alla Nazionale brasiliana servirebbe un allenatore come Carlo e pare che stiano cercando qualcuno con il suo profilo. Qualora dovesse mai lasciare il Real potrebbe davvero prendere in considerazione una loro proposta. Per adesso però, penso che allenare il Real Madrid sia la cosa più bella che gli potesse capitare. In futuro forse lo vedrei bene proprio alla Roma“, ha poi concluso Ciaschini.