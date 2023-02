Addio Europa, vola in MLS: Inter e Milan non possono nulla

Nonostante in svariati paesi europei il calciomercato sia è terminato, in altre nazioni è ancora possibile operare.

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti, ed ha permesso alle società di rinforzarsi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

In altri campionati, però, è ancora possibile operare. Stiamo parlando della MLS, che vedrà chiudere il calciomercato a Maggio. Le società, sono pronte a sfruttare questo tempo per potenziare le rispettive rose, con l’acquisto di calciatori importanti. Il club più attivo al momento è il Los Angeles Galaxy, che ha tutta l’intenzione di aggiungere calciatori importanti in rosa. A tal proposito, la dirigenza sembra aver già individuato il grande colpo per l’attacco, tanto che la trattativa potrebbe chiudersi a breve.

Aubameyang lascia l’Europa: Los Angeles Galaxy ad un passo

Come detto, il Los Angeles Galaxy è molto attivo sul mercato, tanto che a breve potrebbe chiudere il primo colpo da novanta.

Stiamo ovviamente parlando di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese classe 1989. Il calciatore non rientra più nei piani del tecnico Potter che, dopo gli acquisti nel mercato di riparazione, ha deciso di escluderlo dalla lista Uefa. Proprio per questo, il ragazzo ha deciso di lascare il club e, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il suo approdo in MLS sembra imminente. In Italia, Inter e Milan erano sulle sue tracce, anche se non sono mai stati avviati contatti concreti con i blues. Il classe 89 ha voglia di sentirsi ancora protagonista, e in MLS pensa di poter ritrovare la forma migliore. Dopo quasi vent’anni, la carriera di Aubameyang in Europa sembra destinata a concludersi.