Poco spazio e addio in estate: il Milan torna alla carica

Oltre a questo, però, ci sono club che stanno già programmando il mercato del futuro in vista della prossima stagione. Tra questi troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Il reparto che i rossoneri intendono rimpolpare è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, c’è un vecchio pallino che potrebbe tornare di moda alla riapertura della sessione estiva.

Il Milan ci pensa di nuovo: occhi su Renato Sanches

Come detto, il Milan è già attivo nella programmazione del futuro, tanto da individuare un possibile nuovo innesto per il centrocampo.

Stiamo parlando di Renato Sanches, portoghese classe 1997 del PSG. Il ragazzo, arrivato a Parigi la scorsa estate, non sta vivendo un grande momento, sia per i problemi fisici che per i pochi minuti che gli concede il tecnico Galtier. Proprio per questo, il classe 97 potrebbe decidere in comune accordo con la società di provare una nuova avventura. Il Milan, quindi, potrebbe tornare alla carica dopo averci già provato lo scorso anno, con il portoghese che preferii trasferirsi sotto la Torre Eiffel. Il centrocampista piace molto alla società e al tecnico, tanto che potrebbero provare ad avviare i contatti con il PSG per portarlo a Milano. Il calciatore gradirebbe molto la destinazione, anche per ritrovare la forma migliore. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro sembra entrare nel vivo, con il Milan che sembra intenzionato a regalare a Pioli il tanto richiesto centrocampista di qualità.