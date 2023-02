L’Inter prepara il colpo: assalto in casa United

L’Inter continua a programmare la prossima stagione con idee da urlo: colpo a centrocampo, assalto dallo United

La società nerazzurra intende anticipare le altre big per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Profili interessanti per rinforzare soprattutto la zona mediana visti i possibili addii di Brozovic e Gagliardini. Tante idee nel mirino dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, che potrebbe provare l’assalto in casa Manchester United.

Come svelato dal portale “Fichajes.net”, il centrocampista olandese del Manchester United, Donny van de Beek, è stata una vera delusione dopo il suo acquisto dall’Ajax per circa 40 milioni di euro. Al momento non sembra rientrare più nel progetto tecnico-tattico del manager Erik Ten Hag: in estate potrebbe arrivare la sua cessione già ad un passo nei mesi scorsi. Le prossime settimane saranno decisive per quanto riguarda un suo possibile addio ai Red Devils con l’Inter seriamente interessata a profili del genere per rinforzare la zona mediana a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter, van de Beek per il centrocampo di Inzaghi

Al momento il centrocampista olandese, Donny van de Beek, si trova ai box per un grave infortunio al ginocchio: il suo rientro è previsto per giugno in attesa di conoscere così il suo futuro. Un profilo interessante in casa Inter che è sempre alla ricerca di top player da affidare all’allenatore nerazzurro.

In questa stagione l’olandese ha collezionato soltanto 294 minuti con scelte diverse messe in atto dal manager ten Hag. L’ex Ajax potrebbe così chiedere la cessione immediatamente al top club inglese per tornare ad essere protagonista in un nuovo progetto di assoluto livello. L’Inter ci proverà fino in fondo per dargli una nuova chance per farlo tornare al top della forma fisica.