Mourinho si defila: duello per il gioiello di Serie A

Il calciomercato estivo vedrà il derby d’Italia per una delle rivelazioni della Serie A: la Roma, adesso, è molto più lontana

Poco più di una settimana e la sessione invernale di calciomercato ha chiuso, in via ufficiale, i battenti. Ogni operazione possibile per le big italiane è stata quindi rimandata all’estate.

In casa Roma l’eccezione è stata rappresentata da Nicolò Zaniolo che, dopo aver rotto con il club capitolino, ha deciso di accettare la corte del Galatasaray e approdare immediatamente in Turchia. In vista di giugno, però, i giallorossi hanno in mente numerosi cambiamenti alla rosa che l’allenatore portoghese ha attualmente a disposizione. E, tra le priorità, vi è certamente quella di rinforzare il centrocampo: un reparto che, in numerose occasioni, ha mostrato carenze preoccupanti. Uno dei nomi che a lungo è stato accostato ai colori giallorossi è certamente quello di Davide Frattesi. Il gioiello di proprietà del Sassuolo, con cui ha già collezionato 22 presenze complessive con ben 5 reti all’attivo, continua ad essere seguitissimo dalle grandi di Serie A. Ci ha pensato a lungo proprio la Roma che tuttavia, al momento, sembrerebbe abbastanza defilata nella corsa al 23enne sotto contratto fino al 2026 con i neroverdi. Chi ha invece tutta l’intenzione di farsi sotto, mettendo Frattesi tra le priorità per il prossimo anno, è sicuramente l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, dopo un periodo difficile, si è ripresa alla grande e ha tutta la volontà di rimpolpare la mediana nerazzurra per la gioia dell’allenatore piacentino.

Non solo Inter: duello estivo per Frattesi

Ma la ‘Beneamata’ non è l’unico top club italiano a guardare con enorme interesse alle prestazioni di Frattesi.

Attenzione anche alla Juventus che, in una fase di transizione nella quale attende novità rilevanti riguardo alle possibili conseguenze dell’Inchiesta Prisma, vede in Frattesi uno dei tasselli più preziosi per ricostruire una squadra italiana e di sicuro talento. Situazione dunque in divenire, con il centrocampista che è destinato a finire al centro di un derby di mercato tra bianconeri e nerazzurri: la decisione sul futuro di Frattesi è solo questione di settimane.