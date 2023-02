Addio Roma: pagano la clausola di Dybala

Paulo Dybala è tornato alla ribalta sposando il progetto della Roma: assalto per l’attaccante argentino con il pagamento della clausola

La Roma targata Josè Mourinho si è affidata al talento di Paulo Dybala, che è tornato protagonista in maglia giallorossa dopo aver detto addio alla Juventus. In questa stagione il talentuoso attaccante argentino ha già realizzato ben 10 gol complessivamente togliendo spesso le castagne dal fuoco alla formazione capitolina.

All’interno del contratto firmato da Dybala con la Roma è presente una clausola di 20 milioni valida per l’estero. La società giallorossa vorrebbe eliminarla immediatamente, ma dalla Premier League c’è davvero grande attenzione per il talentuoso giocatore argentino. Il Manchester United ha provato già in passato a strappare alla Serie A uno dei top player, come Victor Osimhen, che è stato blindato subito dal presidente De Laurentiis. Come svelato dal portale “Sport”, la clausola dell’argentino potrebbe così spingere i Red Devils a preparare l’assalto decisivo al top giallorosso per provare a rinforzare il reparto offensivo del manager ten Hag.

Roma, il futuro di Dybala in bilico

La mossa della Joya è stata quella di tornare al top della forma firmando in estate con la Roma. Il rinnovo con la Juventus non c’è mai stato e così ha optato per la permanenza in Serie A per cercare di essere protagonista in massima serie. Un modo per mettersi ancora in mostra attirando gli interessi dei maggiori club europei.

Al momento la Roma ha recuperato il terreno perso in classifica collezionando numerose vittorie ad inizio 2023. Dybala è tornato più carico che mai dopo il Mondiale vinto, seppur non da protagonista, con l’Argentina. Il Ct Scaloni ha fatto altre scelte in attacco con la stessa Joya che è stato impiegato col contagocce. Ora la sua voglia è quella di dimostrare il suo livello ai massimi livelli: il Manchester United cercherà di pagare la clausola inserita nel contratto dell’attaccante argentino che continuerà a deliziare i tifosi giallorossi fino al termine della stagione.