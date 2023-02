Addio Juve ma resta in Serie A: il grande ex vuole Rabiot

Il calciomercato della Juventus può vedere una svolta inattesa per il futuro di Rabiot: sorpresa tutta italiana

È passata più di una settimana dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato e le grandi del nostro calcio sono già focalizzate su quelle che saranno le operazioni da portare a termine a partire da giugno.

Uno scenario ben delineato che vede, tra le sicure protagoniste, Juventus ed Inter. I bianconeri devono fare i conti con diverse vicende spinose, al di là di quelle extracalcistiche che rischiano di affossare, ulteriormente, la squadra di Allegri. Uno dei nomi più chiacchierati, per quanto riguarda le uscite, resta quello di Adrien Rabiot. Il francese è in scadenza con la ‘Vecchia Signora’ la prossima estate e, nonostante sia un pupillo di Allegri e pilastro fondamentale nell’attuale mediana, lascerà a parametro zero la società torinese. Niente più Juventus, dunque, per l’ex PSG che rischia di essere uno dei nomi più appetibili per numerosi club europei. Attenzione, però, a quella che potrebbe essere una sorpresa clamorosa direttamente in Serie A. Sì, perchè Rabiot piace e non poco anche a Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter conosce il valore del centrocampista ed in previsione di diversi cambiamenti allo scacchierare tattico, potrebbe anche decidere di puntare su di lui al termine dell’attuale stagione.

Rabiot-Inter: ecco cosa può succedere

Rabiot sarebbe il perfetto innesto da consegnare a Inzaghi ma un ostacolo su tutti renderebbe molto complicato lo sgarbo alla Juventus.

Perchè il talento transalpino percepisce 7 milioni di euro all’anno e le sue richieste di ingaggio, in caso di interessamento della ‘Beneamata’, metterebbero in difficoltà l’Inter che deve fare le sue valutazioni anche per quanto riguarda i conti ed un bilancio che non è tutto rose e fiori. Rabiot, quindi, rimane sullo sfondo con Marotta che potrebbe effettivamente tentare l’assalto al gioiello bianconero.