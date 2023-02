La Juventus sorpassa l’Inter: colpo in difesa

Duello a distanza tra Juventus e Inter per provare un nuovo colpo da urlo: le big della Serie A pensano a come rinforzarsi in difesa

Juventus e Inter continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato per una maxi rivoluzione in estate. Da una parte i bianconeri cercheranno di sostituire al meglio le possibili cessioni, dall’altra i nerazzurri dovranno trovare un profilo all’altezza di Milan Skriniar che volerà al Psg.

L’Inter è sempre attiva per trovare così profili ideali per arrivare ad un colpo importante, ma la Juventus renderà vita difficile per Benjamin Pavard, ormai diventato anche centrale nella difesa a tre del Bayern Monaco. La sua esplosione è avvenuta con il Mondiale vinto dalla Francia nel 2018 volando così in Bundesliga. Partito da terzino destro, può giocare alla grande anche come difensore laterale in una retroguardia a tre che sta proponendo Nagelsmann.

Juventus, prova il sorpasso per Pavard

A giugno lascerà l’Inter non solo Skriniar, ma i possibili addii potranno arrivare per D’Ambrosio in scadenza contrattuale e Denzel Dumfries, che potrebbe essere sacrificato per questioni di bilancio. Così Pavard del Bayern Monaco è un profilo da monitorare attentamente vista la sua duttilità nelle varie posizioni di campo. Un innesto di qualità assoluta per i nerazzurri, che dovranno fare i conti con i bianconeri che opteranno per una maxi rivoluzione in estate.

Idee di calciomercato davvero suggestive per le big della Serie A che vogliono tornare a competere anche in campo internazionale. La Juventus cercherà di risalire velocemente in classifica dopo la penalizzazione di 15 punti per il caso pluvsvalenze. L’obiettivo è quello di rientrare in corsa per la quualificazione alla prossima Champions, ma il percorso è più arduo del previsto. L’Inter, a -15 dal Napoli capolista, ha perso varie occasioni in Serie A per restare fino in fondo attaccato ai partenopei che si avviano a vincere il terzo Scudetto della loro storia.