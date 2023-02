Precontratto con Conte: va via dalla Juventus

La girandola di portieri avviata dall’assalto di Conte scatena un effetto domino che potrebbe lasciare la Juve a bocca asciutta

C’è il mercato dei grandi attaccanti, che fa sognare i tifosi, e quello dei portieri, spesso non meno importanti dei bomber nel determinare i destini delle squadre. Al netto delle difficoltà espresse in tutte le zone del campo, non è un caso che la crisi del Milan sia coincisa con la prolungata assenza dal terreno di gioco di Mike Maignan, per molti addirittura il principale artefice dello scudetto rossonero della passata stagione.

Relativamente quindi agli estremi difensori, ce ne sono di diversi che potrebbero cambiare maglia a fine anno. Indiscrezioni riferite dal portale spagnolo ‘Elgoldigital‘ parlano infatti espressamente di un pre-contratto che Jan Oblak avrebbe sottoscritto col Tottenham di Antonio Conte, intenzionato a metter su una super squadra per rispondere al fantascientifico mercato del Chelsea. Gli affari già pendenti tra Spurs e Colchoneros (Sergio Reguilòn è in prestito all’Atletico dal Tottenham) facilitano in qualche modo il clamoroso trasferimento. Che potrebbe però avere delle dirette conseguenze sulla rosa della Juventus.

Simeone si ‘consola’ con Szczesny: lo scenario

Nell’impossibilità – anche, ma non solo, per problemi di natura finanziaria – di resistere all’assalto del club londinese per il forte portiere sloveno, Diego Simeone si starebbe già cautelando. L’idea del ‘Cholo‘ è quella di strappare alla Juve Wojciech Szczesny, il polacco già in odore di partenza sul finire dello scorso calciomercato estivo.

Con la possibilità più che concreta che i bianconeri non disputino la Champions League il prossimo anno, l’ex Arsenal e Roma non disdegenerebbe affatto la destinazione. A patto che lo stesso Atletico, protagonista finora di una stagione disastrosa, riesca ad arrivare tra le prime quattro in campionato. La Juve incasserebbe una discreta cifra, utile per risanare il bilancio. Per poi magari lanciarsi con convinzione verso un estremo difensore di prospettiva, ma già affidabile. Il nome di Guglielmo Vicario è ormai sulla bocca di tutti.