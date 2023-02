Ibra manda via De Ketelaere: lascia subito il Milan

Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di tornare protagonista: ora è pronto per scendere in campo, De Ketelaere può partire

Prove di formazione per Stefano Pioli in vista delle prossime delicate per la compagine rossonera. Il 2023 è iniziato nel peggiore dei modi per il Milan che ha collezionato tante sconfitte perdendo anche la Supercoppa italiana contro l’Inter. Lo stesso allenatore emilian ha optato anche ad un cambio di sistema di gioco nel derby contro i nerazzurri, ancora perso di misura. Ora Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di scendere in campo nuovamente dopo il grave infortunio che l’ha tenuto fuori per diverso tempo. Il campione svedese è più motivato che mai per mettersi al servizio dei compagni nonostante l’avanzare dell’età.

Così Ibra ai microfoni di SportMediaset ha rivelato di essere pronto per tornare protagonista: “Voglio tornare a fare grandi cose. Voglio recuperare il tempo perso di questi otto mesi”. E sulla crisi della squadra rossonera ha rivelato il suo punto di vista: “Non sono preoccupato: ci sono sempre all’interno di un campionato. Bisogna parlare poco e dimostrare il nostro campo soltanto sul campo”. La carica di un vero leader, quello che forse è mancato finora a Stefano Pioli, che ha dovuto fare a meno per tanto tempo anche di Mike Maignan. Il portiere francese è ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio: difficilmente sarà recuperato per la sfida d’andata di Champions League contro il Tottenham.

De Ketelaere, non c’è spazio: parte subito?

Ora potrebbero esserci subito novità importanti anche per il talento belga, Charles De Ketelaere, che è stato pagato in estate dal Milan 32 milioni ma ora sembra ai margini del progetto tattico di Stefano Pioli visto anche il cambio di sistema di gioco.

Con il calciomercato invernale ancora aperto in Svizzera, il Lugano potrebbe così chiederlo in prestito per dargli un minutaggio maggiore. Mesi duri per il talentuoso giocatore belga, che è stato convocato anche al Mondiale in Qatar senza essere protagonista. De Ketelaere è stato un investimento importante per il Milan, che vuole aspettarlo anche in ottica futura senza rischiare di disperdere il suo valore di livello mondiale.