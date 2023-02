Non solo Vlahovic, Conte punta un altro bianconero: affare a sorpresa

L’ex tecnico bianconero è sempre più intenzionato a saccheggiare il suo vecchio club: non c’è solo il bomber serbo nella sua agenda

Ancora in corsa per il quarto posto, ma distante ben 14 punti – sebbene con una gara da recuperare – dall’Arsenal capolista, il Tottenham di Antonio Conte già guarda al prossimo mercato estivo per la costruzione di una squadra che possa realmente competere per il titolo in Premier fino all’ultima giornata.

Le voci su un possibile addio del tecnico, che comunque non è stato esente da critiche dopo alcuni risultati negativi, per il momento appaiono sopite. Il vulcanico presidente Daniel Levy ha già offerto al salentino un ricco rinnovo di contratto. Accompagnato dalla promessa di una campagna acquisti che, se non proprio in stile Chelsea, sia comunque con pochi freni dal punto di vista economico. Conte, se deciderà di restare, ha già in mente da chi andare a fare la spesa. Approfittando anche di una probabile necessità, per il suo vecchio club, di vendere.

Coppia di attaccanti dalla Juve per il grande ex

Non è un mistero che Dusan Vlahovic sia uno dei preferiti dell’ex capitano, nella sua carriera da calciatore, della Juve. L’ancor possibile, per quanto meno probabile rispetto a qualche mese fa, partenza di Harry Kane pone Conte in condizione di cercare una valida alternativa. Che potrebbe essere rappresentata dal serbo. Ma in pentola bolle anche altro.

Basta anagrammare il cognome del centravanti inglese per sapere che un altro calciatore in forza al club bianconero è finito nelle mire del tecnico salentino. Parliamo di Moise Kean, appena riscattato dalla Juve: un profilo che stuzzica non poco il club lonidinese. E che potrebbe esser lasciato andare dalla Vecchia Signora senza troppi patemi.