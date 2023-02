Derby di mercato: sfida per il fantasista a costo zero

Il derby tra Milan e Inter va oltre il rettangolo di gioco: le milanesi pronte a sfidarsi anche per Luis Muriel

Un derby di mercato per il colpo in attacco: Luis Muriel rappresenta l’oggetto del desiderio delle due compagini milanesi.

Attaccante classe ’91 in scadenza di contratto con l’Atalanta, Luis Muriel potrebbe essere un colpo a parametro zero della prossima sessione estiva di calciomercato. Un’occasione che Milan e Inter non vogliono lasciarsi scappare.

Ecco perché le due squadre sono sulle tracce dell’attaccante colombiano: nelle prossime settimane si potrebbero intavolare i discorsi tra i dirigenti dei due club meneghini e l’entourage del giocatore, prossimo a lasciare l’Atalanta dopo quattro anni con la maglia della Dea.

Calciomercato Milan, sfida all’Inter per Muriel

Arrivato a Bergamo dal Siviglia nell’estate del 2019, in questi anni ha segnato sessanta gol e realizzato venticinque assist in oltre centoquaranta partite giocate in nerazzurro.

A fine giugno lascerà l’Atalanta a parametro zero e potrà essere un giocatore ideale per completare il reparto offensivo. Milan e Inter lo sanno bene e proveranno a non lasciarselo scappare. Il derby non finirà stasera.