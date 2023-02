Maldini accelera, Inter ko: firma a zero con il Milan

Il Milan progetta il rilancio in vista del prossimo anno: super colpo a zero, Marotta superato durante l’estate

Non è stata una stagione esaltante quella del Milan che, fino a questo momento, ha visto pian piano sfumare tutti gli obiettivi stagionali.

Lo scudetto è ormai utopìa, il doppio impegno di Champions League contro il Tottenham incombe e vede gli ‘Spurs’ nettamente favoriti sulla squadra di Pioli mentre la possibilità di conquistare la Coppa Italia è da tempo svanita. Diversi i problemi manifestati dal gruppo rossonero in particolar modo in difesa. Perché il reparto arretrato ha mostrato limiti importanti, Kalulu e Tomori hanno registrato un calo preoccupante mentre alle loro spalle, Kjaer e Gabbia non hanno dimostrato di essere all’altezza. Ecco perché una delle priorità per il prossimo calciomercato sarà la firma di un nuovo centrale difensivo. Maldini e Massara stanno sondando il terreno per diversi nomi, circolati ormai da mesi. Uno in particolare, che piace molto pure all’Inter. Si tratta di Evan Ndicka, difensore in forza all’Eintracht Francoforte in scadenza tra cinque mesi con la società tedesca. Il 23enne francese ha collezionato fino a questo momento 27 presenze con 1 assist vincente, confermandosi tra i talenti più promettenti nel panorama europeo.

Milan-Ndicka: così Maldini supera l’Inter

L’Inter lo segue da tempo ma adesso è il Milan ad aver messo la freccia e a pianificare il possibile assalto ufficiale nei prossimi mesi.

Perché da giugno Ndicka sarà libero di accasarsi, gratis, altrove: e l’opzione milanista pare destinata a prendere quota con buona pace di Marotta e Inzaghi. A Ndicka, negli ultimi mesi, hanno pensato anche Juventus e Roma ma non è stato trovato un accordo con l’Eintracht Francoforte. Situazione dunque in divenire: il Milan in primissimo piano per la firma del classe 1999.