Pioli esonerato: arriva la decisione

Ancora una sconfitta per il Milan targato Stefano Pioli. Ora l’allenatore rossonero rischia davvero tanto in ottica futura

Prima la scelta di optare per il 3-5-2 per poi cambiare già nell’intervallo la sua mossa che si è rivelata totalmente sbagliata. Stefano Pioli non riesce più ad inquadrare i suoi uomini che sono alla ricerca perenne di una vittoria. Ancora una sconfitta per i rossoneri che ormai sono a -18 dal Napoli capolista della Serie A.

Un 2023 totalmente da dimenticare per Stefano Pioli, che ha conquistato uno Scudetto da urlo nella scorsa stagione. Le cose sono completamente cambiate in questa seconda parte di stagione. Inizialmente nel derby contro l’Inter ha optato per il 3-5-2 facendo partire così Leao dalla panchina. Così i tifosi rossoneri sono letteralmente infuriati per le scelte dell’allenatore rossonero, che ora è a rischio esonero.

Pioli dovrà spiegare perché ha voluto regalare il primo tempo all’Inter. — Carlo Costantini (@CarloCarson6589) February 5, 2023