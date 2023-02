Resta a Milano: deciso il futuro di Tatarusanu

Potrebbe restare a Milano Ciprian Tatarusanu, spostandosi però sulla sponda nerazzurra: ipotesi Inter per il portiere



Possibile passaggio da Milan a Inter per Ciprian Tatarusanu. Il portiere classe ’86 potrebbe restare a Milano, ma passando all’Inter nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.

Potrebbe essere ancora in Italia e ancora a Milano il futuro di Ciprian Tatarusanu. Il portiere classe ’86, attualmente titolare tra i pali del Milan in attesa del rientro di Maignan, è in scadenza di contratto con i rossoneri e ad ora non sembrano esserci i presupposti per un prolungamento.

Anzi, il Milan si guarda intorno per trovare un nuovo secondo, ecco perché in estate Tatarusanu dovrà trovare una nuova squadra, magari senza doversi spostare da Milano, ma solo da Milanello.

Calciomercato Inter, idea Tatarusanu per il post Handanovic

In estate Tatarusanu lascerà il Milan a parametro zero e potrebbe finire nel mirino dell’Inter.

I nerazzurri, infatti, dovranno trovare un nuovo vice Onana dato che Samir Handanovic è in scadenza di contratto e anche in questo caso non ci sarebbero gli estremi per un nuovo contratto. Ecco perché il club nerazzurro potrebbe fare un pensierino sull’ex Fiorentina per la prossima stagione.