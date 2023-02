Rivoluzione Juventus: dalle cessioni 100 milioni per la nuova squadra

Un tesoretto per il mercato della Juventus dalle cessioni di Arthur, Zakaria e McKennie: i bianconeri ci pensano

La Juventus potrebbe confermare tre addii per avere a disposizione un tesoretto da reinvestire sul mercato: possibile grande occasione in vista dell’estate.

Sono diversi i calciatori della Juventus attualmente in prestito in giro per l’Italia e per l’Europa. L’attenzione dei dirigenti bianconeri potrebbe essere rivolta a tre di questi in particolar modo. Tre calciatori la cui cessione a titolo definitivo potrebbe fruttare alla Juventus un importante tesoretto da reinvestire sul mercato.

Il primo è Arthur Melo, attualmente in prestito al Liverpool: il brasiliano non sta brillando agli ordini di Klopp anche a causa di alcuni problemi di natura fisica, ma se nel finale di stagione il suo rendimento dovesse lievitare, il suo riscatto frutterebbe alla Juventus 37.5 milioni di euro. Cifra vicina a quella del riscatto di Denis Zakaria: il Chelsea, per acquistarlo a titolo definitivo, dovrebbe versare nelle casse della Juventus 28 milioni, più altri 5 per eventuali bonus.

Calciomercato Juventus, tesoretto dagli addii di Arthur, Zakaria e McKennie

Nelle scorse settimane ha lasciato Torino Weston McKennie, passato in prestito al Leeds United: alla Juventus spetterebbero 34,5 milioni di euro più 4,5 di bonus, anche se i quasi 5 milioni extra sarebbero poi da girare allo Schalke 04.

Insomma, con la tre cessioni, la Juventus incasserebbe una cifra tra i cento ed i centocinque milioni di euro. Un tesoretto importantissimo da riutilizzare per costruire la squadra del futuro.