Non solo Del Piero e Buffon: un big pronto a scendere in Serie B

La Juventus dovrà risolvere in tempi brevi i problemi extra-calcistici: dal caso plusvalenze alla manovra stipendi, un big può accettare la B

Momenti non troppo esaltanti in casa bianconera. Il -15 inflitto in classifica per il caso plusvalenze ha cambiato i programmi della Juventus, che ora dovrà cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile. Ma non è finita qui: la manovra stipendi potrebbe riservare altri dettagli non troppo positivi per la società bianconera che ora si difenderà nelle sedi opportune.

Un momento simile a quello accaduto con Calciopoli nel 2006, ma al momento la Juventus non rischia la retrocessione. All’epoca Del Piero e Buffon su tutti accettarono di scendere anche in Serie B per onorare la maglia bianconera: un gesto d’amore da parte dei due campioni italiani che hanno scritto la storia della Juventus e della Nazionale italiana diventando Campioni del Mondo nel 2006.

Juventus, Bonucci pronto a scendere in Serie B

Così anche Leonardo Bonucci potrebbe seguire quella strada in caso di possibile retrocessione in Serie B. Al momento non si conoscono ancora novità in vista della manovra stipendi, ma la Juventus potrebbe rischiare davvero grosso con il procuratore Chinè al lavoro. Entro marzo si saprà qualcosa in più, ma il centrale italiano sarebbe entusiasta anche di scendere in cadetteria diventando una bandiera totale dei bianconeri.

La Juventus continuerà a concentrarsi sulle dinamiche di campo per collezionare vittorie importanti dimenticando un po’ le varie vicende in tribunale. Un esempio da seguire per conttinuare così a scrivere la storia del club bianconero che non naviga al momento in acque tranquille.