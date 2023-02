“Soluzione che va bene a tutti”: così si rivolve il caso Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma è sempre più in bilico, visto l’interesse che arriva dalla Turchia.

Stiamo parlando del Galatasaray, che sembra pronto a portare in Turchia il 22 giallorosso. Si tratterebbe di un grandissimo colpo che andrebbe ad aggiungere ulteriore qualità al reparto offensivo dei giallorossi, assicurandosi cosi un attacco stellare con Mertens e Icardi. Di questo possibile trasferimento ne ha parlato Fernando Orsi, ex portiere azzurro. L’ex Lazio e Inter, ai microfoni di Radio Radio, ha dichiarato che “il Galatasaray non sarà una grandissima sistemazione, ma è meglio del Bournemouth. Alla fine, è una soluzione che può andare bene per tutti, anche per tranquillizzare l’ambiente e risolvere eventuali polemiche che avrebbero potuto crearsi per il suo eventuale reinserimento. Resto del parere che senza Zaniolo la Roma è sicuramente più debole di qualche mese fa. La stessa cosa vale per Karsdorp. Non so di chi è la colpa, se dell’allenatore, della società, della gestione, ma intanto è così”.

Zaniolo verso il Galatasaray: “Giusto andare via”

Come detto, Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma nelle prossime ore. In Turchia, infatti, c’è tempo fino a mercoledì per provare a chiudere la trattativa.

Del possibile addio dell’azzurro ai giallorossi ne ha parlato il giornalista Mario Mattioli ai microfoni di Radio Radio, dichiarando che “Zaniolo in questo momento è inviso allo spogliatoio ed è giusto andare via. Non posso fare a meno di riflettere sul fatto che lui e Karsdorp sono accomunati da infortuni gravissimi e sono stati assistiti al meglio dalla società. Che cos’è successo e perché si è arrivati a questo? Bisognerebbe chiedere a qualcuno del club com’è possibile che due asset importanti siano stati depauperati in questa maniera. Quanta influenza hanno avuto i procuratori in tutto questo? Un giocatore, di suo, è difficile che dica ‘non vengo a giocare perché non mi va”.