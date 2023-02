“Grave errore”: Pioli non può farla franca

Sembra non terminare il periodo nero per il Milan, che esce sconfitto dal derby contro l’Inter per 1-0.

Continua il periodo nero per il Milan di Stefano Pioli, sconfitto nel derby dall’Inter per 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez.

I rossoneri si trovano attualmente al sesto posto in classifica, a meno due dalla zona Champions League. L’ultima vittoria per la squadra di Pioli risale allo scorso 4 gennaio, quando alla ripresa del campionato espugnò l’Arechi di Salerno per 1-2. Da quel momento, sono arrivati due pareggi e tre sconfitte, mettendo sempre più in discussione il futuro del tecnico. Di questo brutto momento, ne ha parlato Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio.

Damascelli a Radio Radio: “Derby perso senza giocarlo”

Come detto, Stefano Pioli sta vivendo il momento peggiore da quando siede sulla panchina del club rossonero.

Di questo momento difficile che sta attraversando il club ne ha parlato il giornalista de Il Giornale, Tony Damascelli, ai microfoni di Radio Radio, dichiarando che “il Milan ha perso il derby senza giocarlo, questa serie di sconfitte consecutive sancisce una crisi per il momento senza via d’uscita. Tonali è l’unico che sta giocando intorno alla sufficienza, per il resto a centrocampo pochissima roba e Theo Hernandez nel 2023 ha ripresentato la sua versione più scarsa possibile. Errore grave di Pioli, Diaz e Leao avrebbero dovuto giocare certamente dall’inizio. Il fatto che il Milan stia aspettando il ritorno di Ibrahimovic ci dice tanto della confusione in cui è l’ambiente”. Insomma, la crisi rossonera sembra non avere fine, e starà in primis a Stefano Pioli cercare di risollevare questa situazione che, al momento, vede il Milan fuori dalla prossima Champions League.