Lautaro è il re di Milano, ma l’Inter trema: pronto un maxi scambio

L’Inter si è fatta trascinare da Lautaro Martinez nel derby contro il Milan, ma occhio all’estate di calciomercato: le ultimissime notizie sui nerazzurri e sull’argentino

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di ieri, ha schiantato il Milan di Stefano Pioli in occasione del derby di Serie A.

A distanza di poche settimane dalla sfida di Supercoppa, i nerazzurri hanno bissato il successo contro i cugini grazie alla rete del solito Lautaro Martinez, ormai re dei derby e mattatore assoluto di queste serate. Il calciatore argentino, protagonista totale dell’Inter di questo inizio di 2023, sta diventando un top player di altissimo livello anche in chiave europea e il suo valore in sede di calciomercato, in virtù del rinnovo della scorsa stagione, non sembra scendere sotto i 100 milioni di euro. Una cifra altissima che alcuni club però possono coprire, magari attraverso anche l’utilizzo di alcune contropartite tecniche nelle potenziali trattative. La prima società a farsi avanti recentemente è stata senza dubbio il Real Madrid, ma attenzione alla proposta che potrebbe fare il Manchester United, a caccia di un numero nove vero e proprio in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, Lautaro nel mirino dello United: pronto un super scambio

Il Manchester United di Ten Hag avrebbe messo nel mirino Lautaro Martinez per la prossima estate di calciomercato. I Red Devils, in grande crescita nell’ultimo periodo, hanno una rosa completa sotto quasi tutti i punti di vista, ma avrebbero un gran bisogno di un centravanti dal sangue freddo negli ultimi sedici metri.

Lautaro potrebbe essere l’uomo giusto per lo United che, per arrivare al suo cartellino, potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Lindelof, difensore centrale svedese, e Fred, centrocampista brasiliano, oltre ad un conguaglio economico. Un’offerta che al momento non scalda la dirigenza dell’Inter nonostante le serie difficoltà societarie che si stanno vivendo in quel della Milano nerazzurra da qualche anno a questa parte.