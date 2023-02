“Non so cosa c’è dietro”: il caso Leao allarma il Milan

Rafael Leao continua ad essere escluso da Stefano Pioli nell’undici titolare: nuovo caso al Milan, cosa sta succedendo?

Ancora una sconfitta per Stefano Pioli alla guida del Milan in questo 2023. Il nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi per l’allenatore rossonero che dovrà cercare così di ritrovare quell’armonia che ha contraddistinto la scorsa stagione. Un’euforia totale per arrivare così a trionfare con lo Scudetto.

Così il giornalista de La Gazzetta, Stefano Agresti, ha rivelato il suo punto di vista circa quello che sta accadendo in casa rossonera: “Leao è un caso, non so che cosa ci sia dietro. La squadra va costruita se non su di lui, con lui, inspiegabile tenerlo fuori sebbene non sia in grandissima condizione”. Il talentuoso portoghese è stato escluso ancora una volta dai titolari di Stefano Pioli, che ha optato per una rivoluzione in casa rossonera.

Milan, la verità su Leao

Continuano i contatti per un possibile rinnovo per il talentuoso portoghese, che è stato ancora nel mirino del Chelsea in estate. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e così il Milan vuole blindarlo in vista delle prossime stagioni. I dialoghi continuano ad andare avanti, ma non ci sarebbe ancora una chiusura.

Nei giorni scorsi l’edizione de “La Gazzetta dello Sport” ha parlato anche di una possibile rottura tra le parti con la chiarezza del comunicato ufficiale: “In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione”. Successivamente ha aggiunto: “La narrazione giornalistica di un presunto gelo tra le parti non solo è totalmente infondata ma anche lesiva nei confronti del Club e del suo giocatore. AC Milan prosegue, infatti, il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale”.