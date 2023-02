Non solo Vlahovic, il Real ‘saccheggia’ la Juventus

La Juventus continua a lavorare in ottica futura: in estate ci sarà la vera rivoluzione bianconera, possibili due addii

Mesi tormentati per Dusan Vlahovic che ora vuole dimostrare il suo valore dopo la pubalgia che lo sta tormentando dalla passata stagione. L’attaccante serbo ha provato anche ad essere al top della forma al Mondiale in Qatar, ma ha fatto soltanto la comparsa prima di fare rientro a Torino. In Serie A ha messo a segno sei gol nonostante un minutaggio più basso rispetto al passato.

Così saranno per lui settimane importanti per cercare di tornare a splendere di luce propria. Massimiliano Allegri cercherà di spronarlo in tutti i modi dopo l’infortunio di Milik: l’attacco girerà intorno alle sue caratteristiche per vederlo tornare a timbrare il cartellino. In estate, però, il Real Madrid potrebbe bussare alla porta della dirigenza bianconera per chiedere informazioni. Nel mirino non c’è soltanto l’attaccante serbo, ma anche Adrien Rabiot, che si libererà a parametro zero dalla Juventus. Il club torinese ha provato anche a pensare al rinnovo contrattuale del centrocampista francese, pronto all’addio in estate. Già nella passata stagione sarebbe stato un passo dalla cessione con il trasferimento saltato al Manchester United negli ultimi giorni di agosto.

Juventus, Rabiot verso l’addio

Il centrocampista francese è stato uno dei protagonisti della formazione bianconera in questa stagione. Allegri ha sempre puntato sulle sue qualità elogiandolo anche apertamente in conferenza stampa nonostante il disaccordo con i tifosi.

La cessione di McKennie è stata soltanto la prima delle tante operazioni che ci saranno in casa bianconera: a partire da giugno la rosa sarà valutata interamente per provare così a puntellarla in ogni reparto. Idee suggestive per la Juventus per provare così ad essere protagonista in ottica futura cercando anche di risanare il bilancio.