Che stoccata ad Haaland: “City meno forte con lui”

La sorpresa dell’ultima giornata di Premier League è il Tottenham, che ha trionfato in casa contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Grazie a questa vittoria, gli Spurs restano sulla scia del Newcastle quarto in classifica, mentre il Manchester City resta a meno cinque dall’Arsenal prima in classifica, che ha una partita in meno. Uno dei calciatori più spenti nella gara di Londra è stato Erling Haaland, che non è riuscito mai a calciare in porta. Il norvegese, autore di una prima parte di stagione strepitosa con 31 reti realizzate in 28 partite disputate tra campionato e coppa, non è sembrato certamente nella condizione migliore.

Jamie Carragher: “Non ha migliorato il City”

Della prestazione e dell’apporto che ha dato il norvegese alla squadra ne ha parlato Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool. Il classe 1978, ai microfoni di Sky Sport News, ha dichiarato che “abbiamo visto solo il 60% di Erling Haaland. Viene da un campionato in cui si gioca in contropiede, quei ritmi non li vediamo in Inghilterra. Potrebbe avere ha scelto il club sbagliato. Il City ha segnato lo stesso numero di gol della scorsa stagione e lui ne ha segnati 25, significa che nel complesso non ha migliorato la squadra. Non è colpa sua: Pep Guardiola I suoi giocatori non hanno l’energia o il potere per giocare in quel modo. Sono abituati costruire lentamente, spingere gli avversari nella loro area”.