Promessa fatta: firma imminente con la Juve

Il calciatore è uno degli elementi più importanti alle dipendenze di Allegri. Ora il tecnico conta sulla volontà della dirigenza per blindarlo anche nel prossimo futuro

Da quando è arrivato a Torino ha trovato pian piano la sua dimensione ideale. Mentre i senatori della Juventus passavano sotto i suoi occhi, lui guadagnava sempre maggior importanza negli schemi di Massimiliano Allegri.

Ora il futuro di Danilo sembra già scritto. Il calciatore non ha alcuna intenzione di lasciare il sodalizio bianconero per sposare altri progetti, come quello del Bayern Monaco. La decisione è presa, vuole soltanto la Juve. A breve potrebbero concludersi le trattative per il rinnovo di contratto con un’impostazione ben precisa da parte della dirigenza.

Calciomercato, Danilo promesso ancora alla Juve

Danilo dovrebbe restare alla Juventus fino al 2026 con un contratto da 4 milioni di euro all’anno. Questa è la promessa che lo legherà praticamente a vita ai colori della ‘Vecchia Signora, come raccontato stamane da ‘Sportitalia’.

Danilo è risultato un elemento davvero prezioso per Allegri nei momenti di massima necessità. Ha dimostrato duttilità in tutto il reparto difensivo. In alcuni casi ha preso fatto persino le veci di mezz’ala impostatrice, ma è lungo la corsia destra che rende al meglio.