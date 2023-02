Proposta da incubo: così si prendono Vlahovic

Il calciomercato della Juventus passerà inevitabilmente dal futuro di Dusan Vlahovic: arriva una proposta inattesa

La sessione invernale di calciomercato ha chiuso i battenti, rimandando con sè molte delle importanti operazioni prospettate da mesi per la Serie A.

Una di queste riguarderà quasi sicuramente Dusan Vlahovic ed un addio, ormai sempre più probabile, ai colori bianconeri. La Juventus dovrà fare i conti con i risultati del campo ma non solo: anche gli affari extracalcistici e l’Inchiesta Prisma in primo piano potrebbero influire sulla partenza di diversi big. Secondo quanto riferito da ‘ElNacional.cat‘, il Real Madrid avrebbe intenzione di mettere a segno ben 4 colpi in vista dell’estate. Il piano di Florentino Perez, presidente delle ‘Merengues’, è stato chiaro: il budget a disposizione per rinforzare la squadra di Ancelotti è stato tutto proiettato alla prossima estate. Niente di rilevante in un gennaio da poco trascorso, dunque, bensì alla stagione 2023/24. Il primo sarà Jude Bellingham, stellina del Borussia Dortmund destinata a lasciare il club tedesco tra sei mesi. Attenzione anche a Josko Gvardiol, apprezzatissimo da Ancelotti per rimpolpare la difesa. Oltre poi a Fran Garcia, la società spagnola ha tutta l’intenzione di farsi avanti con la Juventus per portare Dusan Vlahovic in quel di Madrid. Il serbo non ha brillato fino a questo momento e rappresenta, insieme a Chiesa, il patrimonio più profittevole per risanare le finanze bianconere.

Vlahovic al Real: Ancelotti ci prova così

Ecco perchè, secondo quanto riportato, le ‘Merengues’ avrebbero intenzione di darsi da fare con una cessione per poter andare all’assalto di Vlahovic.

In uscita Ferland Mendy che, per 45 milioni di euro, potrebbe quindi salutare i ‘Blancos’. La stessa cifra che Florentino Perez, approfittando delle difficoltà della ‘Vecchia Signora’, proporrebbe alla dirigenza juventina per il cartellino di Vlahovic. Uno scenario che, da giugno e con le possibili sanzioni alla società piemontese, potrebbe favorire le ‘Merengues’ nella corsa a Vlahovic.