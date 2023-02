Zaniolo al Galatasaray, tutto fatto: le cifre dell’affare

Il giocatore Azzurro è in volo per la Turchia dove si appresta a firmare il contratto che lo legherà alla società turca per 4 anni

Telenovela finita. Almeno per ora. Sta per finire ufficialmente la turbolenta storia tra Nicolò Zaniolo e la Roma. Come riportato già nei giorni scorsi infatti, le indiscrezioni su un presunto interessamento del Galatasaray per l’ex prodotto delle Giovanili dell’Inter si sono fatte via via più concrete. Fino a portare sostanzialmente alla chiusura della trattativa.

Approfittando della ritardata – rispetto alla deadline dei principali campionati europei – chiusura del mercato in Turchia, il club giallorosso, che già vanta tra le proprie fila vecchie conoscenze del calcio italiano come Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens e Sergio Oliveira, ha accelerato per portarsi a casa anche Zaniolo. Nelle ultime ore si era fatto sotto anche il Fenerbahce, con un’offerta che superava quella del Galatasaray, ma la volontà del calciatore è risultata decisiva.

Zaniolo-Galatasaray, le cifre dell’accordo

Come confemato anche da Calciomercato.it, il giocatore è in partenza verso Istanbul, dove firmerà un quadriennale da 3-3,2 milioni a stagione. La parte decisiva dell’accordo è quella relativa alla clauosla rescissoria, che sarà impostata su un valore che potrebbe ancora consentire al Milan, la destinazione in assoluta più gradita al calciatore Azzurro, di dire la propria. Magari già nel prossimo mercato estivo.

L’offerta del club turco porterà nelle casse della Roma circa 22 milioni di euro complessivi, considerando anche dei bonus facilmente raggiungibili. La cifra alla quale i giallorossi di Turchia sarebbero obbligati a liberare Zaniolo è invece impostata sui 30-35 milioni. Un compromesso fortemente voluto e ottenuto dall’entoruage del nativo di Massa, che non crede di aver esaurito qui il suo rapporto con la nostra Serie A. Maldini e Massara osserveranno attentamente i progressi del calciatore nella Superlig turca.