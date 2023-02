Questa volta fanno sul serio: prendono Milinkovic-Savic

Nonostante la sessione invernale di calciomercato si sia appena conclusa, molti club sono già pronti a programmare il futuro.

Il calciomercato di riparazione ha chiuso da pochi giorni i battenti, ed ha permesso alle società di rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione.

Oltre a questo, però, ci sono società che hanno già iniziato a programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra queste troviamo l’Arsenal, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Arteta. Nonostante l’acquisto di Jorginho dal Chelsea, il reparto che i gunners intendono rinforzare è il centrocampo, con l’obiettivo principale che sembra essere stato individuato dalla dirigenza.

L'Arsenal guarda in Serie A: idea Milinkovic Savic per l'estate

Come detto, l’Arsenal è già al lavoro per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riporta il quotidiano britannico Sport Witness, il calciatore che la dirigenza vorrebbe provare a regalare al tecnico è Sergej Milinkovic Savic, centrocampista serbo della Lazio. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con i biancocelesti nel 2024 e, nonostante il forte pressing di Lotito, sembra non intenzionato a rinnovarlo. In estate il 21 biancoceleste sarà ad un anno dalla scadenza, e questo mette la Lazio nella condizione di non poter chiedere cifre esorbitanti. L’Arsenal sa che la volontà del calciatore è quella di intraprendere una nuova avventura, e per questo è convinta di riuscire a prenderlo ad una cifra ragionevole. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il futuro di Sergej Milinkovic Savic che sembra essere sempre più lontano dalla capitale.