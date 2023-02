Va subito in gol, Pioli e Gasperini lo tengono d’occhio

Nel Verona ancora in lotta per la salvezza brilla la stella di un giovane calciatore andato in gol alla sua seconda presenza in campionato

Colpi esotici sì, ma meglio se a basso costo. E soprattutto ancor meglio se pescati dalla Serie A, dove magari il profilo oggetto d’interesse ha già mostrato qualche numero degno di nota. Milan e Atalanta, nelle persone dei loro tecnici Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, hanno già preso nota del tutto.

Andato in gol contro la Lazio in uno dei due posticipi del lunedì, il calciatore classe 2000 dell’Hellas Verona ha già destato l’interesse di alcuni club. Belga di origini congolese, appena arrivato dal club olandese del Groningen, l’attaccante non ci ha messo molto per lasciare il suo timbro nel nostro campionato. Appena due partte. E con la stagione dell’Hellas Verona che potrebbe ragionevolmente concludersi con una retrocessione – sebbene gli scaligeri siano ancora in piena corsa per salvarsi – l’affare potrebbe essere dietro l’angolo.

Ngonge brilla nel Verona: Milan e Atalanta alla finestra

Il protagonista del racconto, colui che già è stato messo nell’agenda di rossoneri ed orobici, è Cyril Ngonge, che nel match contro i capitolini ha messo la sua firma pareggiando il gol di Pedro in chiusura di prima frazione. Il valore di mercato attuale del calciatore non supera il milione e mezzo di euro: un potenziale grande colpo per la società che deciderà di portare l’affondo sul cartellino del ragazzo.

Nel caso del Milan, Ngonge potrebbe essere il ‘solito’ investimento ‘verde’ a basso costo. Che magari potrebbe rivelarsi proficuo, andando a rimpolpare un reparto offensivo che in un colpo solo, a luglio, potrebbe perdere Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e magari anche Rafael Leao. Anche per l’Atalanta l’affare non sarebbe certo nuovo dal punto di vista delle strategie societarie: il club orobico, sulla scorta di quanto sta accadendo con Lookman, è specialista in colpi low cost che poi si rivelano incredibilmente redditizi.