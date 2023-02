Pioli addio, l’erede regala a Maldini il primo colpo: Mourinho ko

Si fanno sempre più insistenti le voci su un addio di Pioli a fine stagione: il nuovo tecnico potrebbe portare il gioiello a Milano

La sconfitta nel Derby di Milano – la terza nelle ultime quattro giornate di campionato – ha acuito la crisi del Milan. Che sembra ormai irreversibile. Nel solo mese di gennaio erano arrivate anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino e la scoppola in Supercoppa Italiana, sempre contro l’Inter. Inevitabile quindi che, sopratuttto in vista della prossima stagione, Stefano Pioli sia stato messo in discussione.

Ecco che allora si fanno i nomi dei possibili successori del tecnico parmigiano. Tra questi spunta il profilo di un allenatore che sta facendo il solito ottimo lavoro nella realtà alla quale si è associato qualche mese fa. Un tecnico rampante, che potrebbe non solo rilevare Pioli, ma portare anche a Milano un obiettivo rossonero di vecchia data. Un calciatore che però rappresentava e rappresenta un assoluto pallino di José Mourinho, che resterebbe a bocca asciutta dal doppio colpo in salsa rossoneroverde.

De Zerbi al Milan, ecco il regalo Frattesi

Se la stagione del Milan dovesse continuare sulla falsariga dell’ultimo mese, Stefano Pioli saebbe allontanato dalla panchina a fine anno. Il candidato numero uno alla successione è Roberto De Zerbi, che al Brighton sta facendo un lavoro straordinario. Nella lista della spesa del tecnico bresciano sarebbe messo in cima il nome di Davide Frattesi, che proprio agli ordini dell’allenatore, nella comune esperienza al Sassuolo, si è imposto all’attenzione di tante big che hanno cerchiato in rosso il suo nome nell’agenda di mercato.

Già corteggiato a lungo e con insistenza dalla Roma per un anticipato arrivo a gennaio che poi non c’è stato, il calciatore cresciuto proprio nelle Giovanili giallorosse sarebbe stato oggetto di assalto da parte di José Mourinho. Che tuttavia dovrà inchinarsi alla sintonia tra il gioiello di centrocampo dei neroverdi e il suo mentore. Che sarebbero pronti ad una nuova affascinante avventura insieme in rossonero.