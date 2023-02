Pioli ora rischia: il Milan ha già preso la decisione

Il Milan si trova ad affrontare un periodo molto negativo, con il tecnico Stefano Pioli ritenuto uno dei maggiori responsabili.

Dalla ripresa del campionato il Milan non è più lo stesso, sia in termini di risultati che sotto il punto di vista del gioco.

L’ultima vittoria dei rossoneri in campionato, infatti, risale al 4 gennaio, quando espugnarono l’Arechi di Salerno per 1-2. Da quel momento solo pareggi e sconfitte, che hanno mostrato un Milan decisamente spento anche sotto il punto di vista del gioco. Per i tifosi rossoneri uno dei maggiori colpevoli è il mister Stefano Pioli, accusato di non riuscire più a dare un’identità alla squadra. Proprio sul tecnico, la società sembra non avere dubbi in merito al suo futuro.

La società ha deciso: fiducia a Stefano Pioli

Come detto, Stefano Pioli si trova ad affrontare il momento peggiore da quando siede sulla panchina rossonera.

I tifosi lo accusano di non riuscire più a gestire la squadra, tanto da chiederne l’esonero. Proprio su questo aspetto, la dirigenza rossonera sembra avere le idee chiare. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, infatti, la società avrebbe confermato la massima fiducia al tecnico. Questo aspetto non può che far felice Pioli, chiamato insieme alla squadra ad una grande reazione sul campo. Ovviamente, qualora i risultati non dovessero migliorare ne in campionato ne in Champions League, le cose potrebbero cambiare, portando la dirigenza ad interrogarsi sul futuro dell’allenatore. La cosa certa è che, almeno per ora, la società abbia deciso di puntare ancora sul proprio allenatore, con la speranza che questa crisi possa essere scacciata con prestazioni importanti sul campo.