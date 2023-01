Coppa Italia, Adopo manda il Diavolo all’inferno: Milan eliminato!

Il Torino butta fuori il Milan dalla Coppa Italia con un gol al 114′ e dopo aver giocato oltre 50′ in inferiorità numerica



Vissuta spesso, almeno nella fase degli ottavi di finale, quasi come un fastidio piuttosto che un obiettivo stagionale, la Coppa Italia è rimasta indigesta al Milan, clamorosamente eliminato dalla competizione per mano di un grande Torino. E così, dopo i 120′ giocati dall’Inter ieri sera – coi nerazzurri che hanno seriamente rischiato di uscire – anche i rossoneri sono costretti ai supplementari. Che però risultano fatali.

Il primo tempo è molto equilibrato, nonchè frizzante. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con Lukic che impegna Tatarusanu, mentre Charles de Ketelaere si fa vedere in zona gol colpendo il palo. Lo stesso belga, sul finale della prima frazione, chiama all’intervento il sempre attento portiere granata Milinkovic-Savic. Nella ripresa, al 70′, la possibile svolta: espulso Djidji per doppio giallo, col secondo comminato per un fallo su Junior Messias, lanciato involontariamente a rete da Ricardo Rodriguez, l’ex dell’incontro. Si va ai supplementari, col Milan che aumenta la pressione e il Toro che regge, pur con qualche inevitabile brivido, ma provando sempre a rispondere. In una delle rare ripartenze granata dell’extratime, Bayeye scappa sulla destra e crossa basso per l’accorrente Adopo, che trafigge Tatarusanu mandando in estasi Juric e tutti i tifosi granata accorsi a Milano.

Milan-Torino 0-1 d.t.s.: il tabellino

Milan-Torino 0-1 d.t.s.: 114′ Adopo