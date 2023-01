Sorpresa Juve, l’ex Inter per Allegri

Colpo a sorpresa per la Juventus di Massimiliano Allegri: il possibile affare con la big europea. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di mercato

“È un giocatore di qualità e farà la differenza nell’ultimo terzo del campo. È giovane, ma ha davvero una buona esperienza e può giocare come seconda punta tra le linee. Non vediamo l’ora di lavorare con lui”.

È il Chelsea di Potter l’assoluta protagonista delle prime settimane di calciomercato invernale. Nelle ultime ore i Blues hanno accolto Joao Felix, mettendo a segno un super colpo seppur per il momento in prestito. Non arrivano buone notizie, invece, sul fronte Enzo Fernandez, mentre nella prossima estate sarà da risolvere anche il futuro di Zakaria. Il centrocampista svizzero, in prestito dalla Juventus, potrà essere riscattato a titolo definitivo. Occhi puntati, dunque, sull’asse Torino-Londra, con possibili nomi nuovi sul tavolo delle due società.

Calciomercato Juve, occhi su Kovacic: tutti i dettagli

Nella trattativa per il riscatto di Zakaria, non è escluso che la dirigenza bianconera possa informarsi sulla situazione dell’ex Inter Mateo Kovacic.

Il 28enne è in scadenza nel giugno 2024 e nella prossima stagione entrerà nel suo ultimo anno di contratto. Possibile, dunque, un tentativo da parte della Juve per alzare ulteriormente il livello del centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. La sua valutazione, tuttavia, è superiore a quella fatta col Chelsea per Zakaria. L’ex Real Madrid è infatti valutato almeno 40 milioni di euro. Staremo a vedere.