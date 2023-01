Napoli-Juventus, arriva la decisione UFFICIALE dell’Osservatorio: cosa cambia

Dopo gli scontri sull’A1, e con Napoli-Juve alle porte, c’era attesa per le decisioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive

La brutta pagina scritta nella mattinata di domenica dai tifosi del Napoli e quelli della Roma – che hanno causato il blocco, per diverse ore, dell’Autostrada A1 a causa degli scontri messi in atto – ha lasciato dietro di sè una scia di polemiche a non finire. Tra chi propugna il divieto assoluto, per l’intera stagione, delle trasferte per i sostenitori dei due club o addirittura la chiusura di tutti i settori ospiti fino a fine anno, c’era attesa per le decisioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

L’organo istituzionale era chiamato ad emettere le sue delibere anche in relazione a Napoli-Juventus, match tradizionalmente caldo oltre che oltretutto prevede la partecipazione in massa di quegli stessi tifosi partenopei finiti nell’occhio del ciclone per via dei succitati fatti. Ecco cosa si è deciso nella giornata di mercoledì, con un comunicato ufficiale che ha disposto delle modifiche anche per altre gare in programma.

Napoli-Juventus, trasferta ok per i tifosi bianconeri ma con dei controlli rafforzati

L’Osservatorio nazionale ha deciso di consentire la trasferta dei sostenitori della Juve a Napoli, ma con un aumento dei controlli. Come comunicato, vi saranno “servizi di filtraggio dei gruppi di tifosi ospiti a cura delle Questure di partenza e servizio di ‘accompagnamento in sicurezza’“. È previsto inoltre un “impiego di un’adeguata aliquota di steward in trasferta a cura della Juventus. E impiego delle forze di polizia nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio“. L’allerta resta dunque massima, nonostante venga consentito, agli appassionati bianconeri, di seguire la propria squadra al ‘Maradona‘.

Sono state poi rafforzate le misure di prevenzione anche per Juventus-Atalanta e Como-Pisa, altri match considerati a rischio come il big-match di venerdì sera. L’Osservatorio ha disposto tutto ciò nella medesima nota ufficiale emessa per Napoli-Juve.