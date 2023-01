Rebic saluta e il Milan torna sul vecchio pallino: il piano

Il calciomercato è ufficialmente iniziato, con le società che sono in movimento per cercare di piazzare qualche colpo.

Uno dei club più attivi in questo senso è il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Oltre agli acquisti, però, i rossoneri puntano anche a fare cassa, cedendo quei calciatori che non rientrano appieno nel progetto tecnico. Uno di questi è Ante Rebic, che in caso di offerta congrua potrebbe lasciare Milano già in questa sessione di mercato. In caso di partenza del croato, la dirigenza potrebbe tornare fortemente su un vecchio pallino già cercato la scorsa estate.

Il Milan monitora il mercato: possibile ritorno di fiamma per Ziyech

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Uno dei calciatori che potrebbe salutare i rossoneri è Ante Rebic, che non riesce a trovare spazio negli schemi di mister Pioli. In caso di offerta intorno ai 10 milioni di euro, il Milan potrebbe pensare di cederlo, in modo da tornare su un vecchio obiettivo già cercato la scorsa estate. Stiamo parlando di Hakim Ziyech, calciatore marocchino del Chelsea. Il calciatore sta prendendo in considerazione l’idea di lasciare i blues visto il poco utilizzo, e il Milan sembra non averlo mai dimenticato. Il ragazzo accetterebbe volentieri la destinazione rossonera, ma prima di provare ad imbastire una trattativa serve un’uscita in modo da avere la liquidità giusta. Il calciomercato si appresta ad entrare nel vivo, con il Milan che spera di regalarsi il fantasista marocchino. Rebic permettendo.