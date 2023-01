Calciomercato, da Leao a Skriniar: doppio annuncio in tv

Da Rafael Leao a Milan Skriniar passando per Adrien Rabiot, s’infiamma la situazione dei rinnovi a casa delle tre big del nord

Tempo di mercato, tempo di rinnovi. Almeno questa è la parola che tiene banco – per una serie di motivi – nelle strategie di Juventus, Milan ed Inter. Le situazioni più impellenti, per meri termini di scadenza dei contratti più ravvicinate alla deadline, sono quelle legate al centrocampista francese e al difensore slovacco.

Di converso, l’eventuale mancato rinnovo che forse segnerebbe maggiormente il presente e l’immediato futuro del club propretario del cartellino del calciatore è quello di Rafael Leao, il cui accordo col Milan scade a giugno del 2024. Delle situazioni dei tre campioni ha parlato diffusamente Rudy Galetti, il giornalista intervenuto in diretta su TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

Da Leao a Skriniar passando per Rabiot: cosa sta succedendo

“Guarderemo la Premier, che farà la parte del leone, in questa sessione di mercato. Non mi aspetto molto dalle italiane, vedremo quali movimenti ci saranno per puntellare le rose. Al momento è così, poi magari arriverà un gran colpo e ci sorprenderà a tutti. Attualmente le nostre squadre sono concentrare sulla questione rinnovi, vedete i casi di Leao, Giroud e lo stesso Rabiot“, ha esordito.

“Facendo una panoramica, Leao secondo me ha grandi possibilità di rinnovo anche se ci sarà un altro incontro. Trapela fiducia. Su Skriniar la situazione è complicata, vedremo cosa capita nei prossimi mesi. Qui c’è una leggera melina, non tanto per il PSG ma per il Totthenam, perchè sappiamo tutti che Conte lo conosce bene e lo stima. Invece per Rabiot, sappiamo che Allegri parteggia per lui. Difficile la sua posizione, anche sul pregresso della scorsa stagione, quando sembrava avere la valigia in mano“, ha proseguito.

Sul possibile arrivo di De Paul alla Juventus: “A gennaio la vedo impossibile. De Paul alla Juve è un’operazione difficile, perchè non è un calciatore che rientra nella strategia Juventus di oggi, dove tante cose devono ancora essere capite. I bianconeri si muoveranno per cercare di mettere in pratica una strategia, anche in vista dell’estate. Adesso Rodrigo De Paul alla Juve è difficile, anche se è tra i nomi che i bianconeri hanno sempre seguito, certo“, ha concluso.