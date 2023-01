Subito Leao, rinnovo grazie a Santos: “Favore al Milan”

Leao riparte subito alla grande con il gol contro la Salernitana, ma il rinnovo è ancora in stallo: “Favore al Milan grazie a Santos”

Il futuro di Rafael Leao è ancora un capitolo da scrivere nel destino dell’attaccante. Da tempo la trattativa tra l’entourage del giocatore e la dirigenza del Milan va avanti, ma non si riesce ancora ad arrivare a una svolta. Nel frattempo il giocatore del Milan ha ricominciato il 2023 da dove aveva finito.

Infatti il primo gol del 2023 di Serie A lo mette a segno proprio lui nella partita odierna contro la Salernitana. Il rinnovo con il Milan però potrebbe essere stato assecondato dal tecnico del Portogallo Fernando Santos.

Salernitana-Milan, social scatenati su Leao: Santos aiuta i rossoneri

Il gol di Rafael Leao ha messo subito in discesa la prima partita del 2023 del Milan contro la Salernitana. L’attaccante portoghese ha dato prova ancora una volta del suo grande talento aiutando i rossoneri in una trasferta complicata.

Così gli elogi sui social iniziano a moltiplicarsi, e in particolare c’è chi ancora si chiede il motivo per cui l’attaccante del Milan abbia giocato poco durante il Mondiale. Alcuni addirittura pensano che l’errore di Santos di non farlo giocare possa aver favorito il Milan in chiave rinnovo. Vedremo se ora i rossoneri accelereranno per il prolungamento del portoghese.

Il primo tempo di #Leao in #SalernitanaMilan è un chiaro messaggio a Fernando Santos, ex ct del Portogallo: “Hai fatto una grossa cazzata”. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 4, 2023

Fernando Santos, che ha allenato maluccio i Mondiali, potrebbe aver fatto il più grosso favore ai dirigenti del #Milan per il rinnovo di #Leao, non facendogli praticamente mai vedere il campo. — Mikhail Laurenza (@Mikazero) January 4, 2023