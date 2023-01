HIGHLIGHTS | Leao lancia il Milan, la Samp stende il Sassuolo

La sedicesima giornata di Serie A vede un doppio successo nei lunch match: trionfano Milan e Sampdoria

Si era chiusa con il successo sofferto sulla Fiorentina il 2022 del Milan che ritorna in campo e conquista tre punti pesantissimi nella corsa scudetto.

La squadra di Pioli stende 1-2 la Salernitana grazie alle reti di Rafael Leao e Tonali che nel primo quarto d’ora di gara indirizzano la partita verso i campioni d’Italia. Nella ripresa i rossoneri calano il tris ma il gol siglato da Brahim Diaz, preferito ancora a De Ketelaere, viene annullato per fuorigioco. Nulla da fare per i padroni di casa che, nonostante la rete di Bonazzoli arrivata al minuto 83′, dovranno provare a riscattarsi già nel prossimo match contro il Torino. Medesimo risultato al ‘Mapei Stadium’ dove il Sassuolo, a sorpresa, viene pegato dalla Sampdoria grazie a due reti arrivate in pochi minuti, tra il 25esimo ed il 28esimo, firmate da Gabbiadini prima ed Augello poi. Il gol di Berardi, dopo più di un’ora di gioco, risulta ininfluente. Un successo che porta i blucerchiati al terzultimo posto in classifica rilanciando le ambizioni salvezza per la squadra di Stankovic.

Salernitana-Milan 1-2, Sassuolo-Sampdoria 1-2: highlights, tabellini e classifica

SALERNITANA-MILAN 1-2

10′ Leao (MIL), Tonali 15′ (MIL), Bonazzoli 83′ (SAL)

SASSUOLO-SAMPDORIA 1-2

25′ Gabbiadini (SAM), 28′ Augello (SAM), 64′ Berardi (SAS)

La classifica di Serie A: Napoli 41, Milan 36*, Juventus 31, Lazio 30, Inter 30, Atalanta 27, Roma 27, Udinese 24, Torino 21, Fiorentina 19, Bologna 19, Salernitana 17,* Empoli 17, Monza 16, Sassuolo 16*, Lecce 15, Spezia 13, Sampdoria 9*, Cremonese 7, Verona 5

* Una gara in più