Tripla firma per avere Conte: lo scenario scuote il mercato

Il futuro di Antonio Conte si avvicina ad una svolta clamorosa per la prossima estate: Inter e Juve sono avvisate

Il calciomercato ha ormai riaperto ufficialmente i battenti e le società di tutta Europa proseguono la caccia ai colpi da consegnare ai rispettivi allenatori già nelle prossime settimane.

Un gennaio caldissimo attende, dunque, i club che hanno la necessità i rinforzarsi nell’immediato. Un discorso a parte va fatto, invece, per le situazioni più spinose che riguarderanno il prossimo anno calcistico. Una di queste è certamente quella legata ad Antonio Conte, sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con il Tottenham e che non ha ancora rinnovato il contratto con gli ‘Spurs’. Conte è uno dei nomi più chiacchierati, soprattutto in ottica Serie A, per l’anno prossimo. Sì, perchè a lui ha pensato e pensa soprattutto la Juventus per rilanciare un progetto che tra risultati di campo deludenti e guai extracalcistici ha visto la ‘Vecchia Signora’ lasciare spazio ad altri ai vertici del calcio italiano e non solo. Ma il destino di Conte sembrerebbe già segnato, con una richiesta ben precisa dell’ex Commissario tecnico per firmare un nuovo contratto. La pretesa dell’allenatore pugliese al Tottenham è molto chiara: firmerà solo se gli verranno garantiti tre colpi di spessore.

Non solo Skriniar: Conte firma con il triplo colpo

Focus soprattutto in difesa dove il profilo di Milan Skriniar, anche lui in scadenza, piace non poco al manager degli ‘Spurs’.

Potrebbe arrivare a firmare a zero per i londinesi ma potrebbe non essere il solo. Perchè un altro nome che intriga è quello di Alessandro Bastoni, già accostato in passato e tra i possibili sacrificabili in nome del bilancio, a giugno, a fronte di un’offerta importante. L’Inter rischia dunque di perdere due pedine importantissime, la Juventus invece di veder sfumare il grande ritorno del tecnico: a conti fatti, la firma di Conte con il Tottenham e le conseguenti scelte di mercato rischiano di stravolgere i piani di nerazzurri e bianconeri.