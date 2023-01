Tentazione Giroud, folle proposta: il Milan risponde subito

Olivier Giroud continua ad essere un profilo suggestivo per l’attacco delle big d’Europa: la risposta del Milan, scambio stellare in Premier

Novità importanti in casa rossonera con il possibile addio dell’attaccante francese, Olivier Giroud, reduce dal Mondiale perso in finale contro l’Argentina. Dal Chelsea è volato così al Milan per rendersi protagonista a suon di gol anche nel campionato italiano contribuendo allo Scudetto vinto dai rossoneri nella scorsa stagione.

Come svelato da “The Times” il 36enne attaccante del Milan sarebbe finito nel mirino del Manchester United per sostituire così il profilo di Cristiano Ronaldo, che ha risolto il contratto con i Red Devils prima del Mondiale. Il contratto del francese è in scadenza di contratto a giugno, ma la società rossonera potrebbe così pensare all’ulteriore prolungamento per un’altra stagione. La suggestione sarebbe quella di inserire anche il talentuoso giocatore Sancho nell’affare, ma subito il club milanese ha rifiutato questa proposta. Giroud potrebbe così continuare la sua avventura in Serie A con un rinnovo sempre più vicino per l’attaccante francese. Un sondaggio importante da parte del Manchester United, che aveva così pensato a Joao Felix, che potrebbe dire subito addio all’Atletico Madrid.

Calciomercato, il Milan blinda Giroud

Il giovane attaccante inglese, Jadon Sancho, non sta attraversando un ottimo periodo di forma e così il Manchester United potrebbe anche lasciarlo partire. Giroud potrebbe così essere ancora protagonista con la maglia del Milan per conquistare nuovi successi con i rossoneri.

Tornato con la medaglia d’argento dal Mondiale in Qatar, il francese sarà confermato da Pioli al centro dell’attacco contro la Salernitana. Un punto di riferimento totale in avanti associando qualità e quantità anche in fase di non possesso. Giroud cercherà così di ripartire alla grande per un 2023 da assoluto protagonista ancora in maglia rossonera per poi firmare anche il rinnovo contrattuale con il club rossonero.