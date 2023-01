La Juventus perde i pezzi: in 5 con le valigie pronte

La Juventus potrebbe perdere diversi pezzi importanti a fine stagione: in cinque sono già con le valigie pronte per lasciare i bianconeri

Riparte oggi la stagione di Serie A dopo la lunga pausa dovuta al Mondiale in Qatar. La Juventus ricomincia da Cremona, in una partita dove i tre punti saranno obbligatori ma dove non sarà facile conquistarli. Allegri avrà diverse defezioni in rosa, tra cui le assenze di Vlahovic e Di Maria.

Proprio sul futuro di diversi bianconeri si inizia a ragionare e a fine stagione Allegri potrebbe dire addio a quattro giocatori della propria rosa, che sembrerebbero ormai destinati a fare le valigie e lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, cinque addii a fine stagione: da Paredes a Di Maria

L’anno nuovo è iniziato con l’apertura del calciomercato invernale e la Juventus inizia a ragionare anche sul futuro della propria rosa. Massimiliano Allegri rispetto ai giocatori che ha ora a disposizione, a fine stagione potrebbe perderne ben quattro.

In cima alla lista c’è Leandro Paredes, il cui riscatto dal PSG sembra essere sempre più difficile. Poi c’è Angel Di Maria, che avrà si vinto il Mondiale con l’Argentina, ma che continua a essere spesso ai box per infortunio e dunque il prolungamento di contratto potrebbe non avvenire. Anche i contratti di Alex Sandro e Rabiot sono in scadenza, e nonostante il francese sia uno dei pupilli di Allegri, i loro rinnovi appaiono sempre più complicati. Infine anche il futuro di Juan Cuadrado, sempre in scadenza di contratto, potrebbe essere lontano dalla Juventus, che cerca già un erede sul mercato. Dunque in quattro si preparano a lasciare la Juventus per dare il via a una rivoluzione bianconera in estate.