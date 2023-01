Obiettivo Champions e doppio assalto da 90 milioni: tormenta Pioli

Il club inglese conta di affondare almeno un grande colpo difensivo la prossima estate in caso di raggiungimento degli obiettivi stagionali, pericolo Milan

La sessione invernale di mercato potrebbe portare a diversi club europei una ventata d’aria fresca per agevolare il processo di scalata verticale lungo le pareti della classifica dei rispettivi campionati.

Nel caso della Premier League, Liverpool e Chelsea sono partite col piede giusto completando due colpi di prim’ordine come Gakpo e Fernandez per rafforzare i reparti alle dipendenze di Klopp e Potter. Fronte Newcastle potrebbe esserci anche qualche altra novità, ma non tanto a gennaio quanto la prossima estate. In caso di raggiungimento degli obiettivi stagionali, fra cui soprattutto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il club del nord-est d’Inghilterra gestito dal fondo arabo ‘Pif’ potrebbe investire la bellezza di 90 milioni di euro per un doppio colpo da paura in difesa.

Calciomercato, Tomori e Kalulu in orbita Newcastle: Milan alle strette

A dover stare sull’attenti è il Milan di Stefano Pioli: sul taccuino del tecnico Eddie Howe ci sarebbero sia Fikayo Tomori che Pierre Kalulu. La coppia di giovanissimi centrali è una delle più preziose dell’intero panorama calcistico europeo.

Il primo che svetta sul secondo con una valore di 50 milioni di euro dichiarati, mentre il secondo è fermo a 35 milioni con ampie possibilità di crescita. I due rappresenterebbero l’uno l’alternativa dell’altro nel caso in cui la dirigenza inglese dovesse optare per un terzo, altrimenti non si esclude il doppio colpo diretto. In questo scenario il Milan dovrebbe non soltanto difendersi dagli attacchi ma cercare in tutti i modi di tamponare le perdite attivandosi sin da subito per i giusti rimpiazzi in vista della prossima stagione sportiva.