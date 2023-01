Sponsor speciale per il big: trasferimento choc alla Juve

In futuro potrebbe avvenire un cambiamento molto rilevante nell’organigramma dirigenziale della Juventus, con tanto di colpo dalla rivale

L’inchiesta Prisma lascia molti dubbi su quello che potrebbe essere il futuro della Juventus nei mesi a venire. Cosa rischia il club a livello sportivo? Si va dalle sanzioni pecuniarie all’incubo retrocessione. Davvero troppo presto per emettere sentenze: servirà un processo, dopodiché capiremo come evolverà questa spinosissima vicenda.

Nel frattempo, la ‘Vecchia Signora’ si appresta ad annunciare ufficialmente il nuovo Consiglio d’Amministrazione, cosa che avverrà il prossimo 18 gennaio. Come noto, le cariche di presidente e direttore generale sono state assegnate rispettivamente a Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino. La sensazione, però, è che ora si opterà per una soluzione temporanea, procedendo con calma in questo momento assai delicato. Di conseguenza, le scelte potrebbero cambiare radicalmente già al termine della stagione in corso.

Nelle scorse settimane, in tal senso, si è parlato di un possibile ritorno di Giuseppe Marotta nella dirigenza bianconera. E non è l’unico nome che sta circolando: c’è anche quello di Frederic Massara, direttore sportivo in forza al Milan. Forse soltanto una suggestione o forse no. Un trasferimento del genere, di certo, avrebbe pesanti ripercussioni in chiave calciomercato. E qui entra in gioco Nicolò Zaniolo, attaccante di proprietà della Roma targata José Mourinho. Il talento ex Inter è parte integrante del progetto dello Special One, ma resta l’incognita relativa al suo rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024.

Calciomercato Juventus, Massara sponsor per Zaniolo

Il calciatore vorrebbe portare il proprio stipendio intorno alla soglia dei 4 milioni di euro netti a stagione, pareggiando o quantomeno avvicinandosi all’ingaggio dei compagni di squadra più rappresentativi.

“Abbiamo un buon dialogo con Nicolò e il suo entourage. Non c’è fretta, non mancheranno i momenti per confrontarci. Alla fine credo che problemi non ce ne saranno“, ha detto Tiago Pinto a ‘La Gazzetta dello Sport’. La firma, però, non è ancora arrivata, dunque è bene tenere aperto ogni scenario. E nel caso Massara passasse realmente alla Juve, potrebbe fare da sponsor per l’acquisto di Zaniolo. Una pedina che apprezza particolarmente da tempo.