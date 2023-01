Cessione multipla e colpo assoluto: Allegri asfaltato in Premier

Il club londinese è pronto ad accogliere un Campione del Mondo e medita sul bis a giugno, così la Juventus potrebbe perdere il suo bomber

Il Campionato del Mondo ha messo in risalto profili di caratura internazionale in fortissima ascesa sul panorama calcistico internazionale. È il caso di Cody Gakpo, protagonista con la Nazionale olandese, primo grande acquisto del nuovo anno per il Liverpool. Ma anche quello di Enzo Fernandez, arrivato ad alzare la Coppa assieme ai connazionali argentini a seguito della vittoria nella finale contro la Francia, oggi pronto a dire addio al Benfica per sposare la causa del Chelsea.

Il club londinese ha infatti raggiunto un accordo con il Benfica per 127 milioni di euro, 7 milioni in più rispetto alla già altissima clausola rescissoria posta sul suo contratto in essere dai lusitani, pagabile a rate. Nelle prossime ore dovrebbero tenersi le visite mediche di rito che anticiperanno l’apposizione della firma sul nuovo contratto che legherà il calciatore ex obiettivo del Milan ad una realtà dalle grandi ambizioni sotto la guida di Graham Potter. Dunque addio sogni di gloria per le italiane. E come se non bastasse, la direzione sportiva sotto la stretta vigilanza del patron Todd Boehly avrebbe messo gli occhi anche su un profilo tanto caro a Massimiliano Allegri.

Calciomercato, dopo Fernandez ecco Vlahovic: il piano del Chelsea

Al fine di rinforzare il reparto offensivo, il piano ideale del Chelsea sarebbe quello di mandar via tutti gli esuberi fra cui spiccano individualità del calibro di Hakim Ziyech e Christian Pulisic per far spazio a qualcuno come Dusan Vlahovic.

Il centravanti della Juventus ha iniziato la stagione con qualche difficoltà di troppo nata soprattutto dallo scarso periodo di forma dell’intero gruppo bianconero e poi da qualche problemino fisico, ma ha ampiamente dimostrato anche in precedenza di meritare un ruolo da assoluto protagonista soprattutto in Europa. 80 milioni di euro potrebbero non bastare, pertanto è probabile che in caso di vero interesse il Chelsea possa lasciarsi andare in un colpo assoluto senza badare a spese.