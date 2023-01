Perin al Milan: lo ha detto in diretta

E’ stata una trasmissione ricca di spunti quella di questo pomeriggio sul canale TV Play. Ovviamente ha tenuto banco il calciomercato ma non solo

Il trasferimento di Ronaldo in Arabia Saudita e la sua presentazione hanno acceso dibattiti in tutte le emittenti europee e anche su Tv Play è stata dedicata una piccola parentesi al talento portoghese.

Tuttavia gli argomenti principali della trasmissione hanno svariato dai nuovi arrivi in Serie A, fino a retroscena e ricordi di altri tempi. L’ospite ha poi tirato in ballo il futuro di Perin e di un possibile salto di qualità.

Viviano: “Può essere un’idea per il Milan”

Emiliano Viviano, portiere del Karagumruk, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it sul canale Tv Play e dopo l’apertura riservata a Cristiano Ronaldo, ha voluto ricordare il periodo migliore nella sua carriera.

Ecco le sue parole: “L’anno con Montella e Zenga alla Sampdoria forse, ma prendevamo imbarcate contro chiunque quindi è normale facessi tante parate. Forse Roma-Sampdoria 3-2 fu la mia miglior gara. Una volta abbiamo vinto con la Lazio, siamo andati a salutare i tifosi nel settore ospiti, c’era un tifoso che mi stava insultando in continuazione, gli ho detto di smettere, allora mi ha risposto che sempre con loro facevo certe partite”.

Dopo il curioso retroscena ai tempi della Samp di Zenga, l’ex portiere del Palermo ha individuato in Perin un possibile sostituto di Maignan: “Le ultime prestazioni di Perin in un ruolo molto complicato come quello di secondo portiere sono state molto importanti, può essere un’idea per il Milan visti i problemi di Maignan”.

Perin-Milan può essere effettivamente un accostamento interessante e realistico, dettato anche dalla situazione di estrema urgenza per quanto riguarda l’estremo difensore: “Il problema è che più si va avanti nel calcio più c’è la necessità di due portieri forti, perché un portiere ti può costare una vittoria o una sconfitta. Il Milan probabilmente non si aspettava di stare così tanto tempo senza Maignan, Tatarusanu alla fine non ha fatto male, ma non può darti quello che ti può dare uno come Maignan”.