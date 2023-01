Scambio più soldi: la Juve fa il colpaccio grazie a McKennie

La Juventus segue un calciatore estremamente interessante in ambito di calciomercato: possibile operazione di scambio con Weston McKennie

Ieri è iniziata ufficialmente la sessione invernale del calciomercato e in casa Juventus si pensa a come potenziare la rosa nel prossimo futuro. E uno dei temi più caldi, in tal senso, è certamente la retroguardia. Gatti non convince affatto, Bonucci è ormai al crepuscolo della sua avventura in bianconero e Rugani non è mai riuscito ad essere protagonista in quel di Torino.

Senza contare che la ‘Vecchia Signora’ targata Massimiliano Allegri la scorsa estate ha perso una vera e propria colonna portante come Giorgio Chiellini, assoluto leader per tantissimi anni della difesa piemontese. C’è bisogno di ricostruire un reparto un po’ in difficoltà, con i bianconeri che mantengono sempre elevata la soglia d’attenzione in modo da non farsi sfuggire eventuali ghiotte occasioni.

A tal proposito, resta viva la pista che porta al nome di Evan N’Dicka, difensore centrale mancino di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Classe ’99 (23 anni compiuti il 20 agosto), il franco-camerunese presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e il rinnovo, a meno di sorprese, non avverrà. Su di lui, per quanto concerne la Serie A, si registra anche l’interesse di altre big, quali Milan, Roma e Napoli. D’altronde, si tratta davvero di un’opportunità alquanto intrigante, considerando le condizioni economiche dell’affare.

Calciomercato Juventus, scambio McKennie-N’Dicka

Ovviamente si potrebbe acquistare già a gennaio ad un prezzo comunque vantaggioso, senza aspettare di prenderlo poi a parametro zero in estate. L’Eintracht, dal canto suo, accetterebbe una decina di milioni di euro, ma non è da escludere che la Juventus intavoli un’operazione di scambio col club tedesco.

Nell’affare, infatti, potrebbe rientrare il cartellino di Weston McKennie, pedina ai margini del progetto torinese. La valutazione dello statunitense si attesta intorno ai 25-30 milioni, perciò il club di Exor vorrebbe una parte cash in aggiunta per concludere la trattativa. Così i bianconeri potrebbero bruciare la concorrenza delle rivali per N’Dicka.