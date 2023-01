Dumfries saluta e l’Inter prepara il doppio colpo: Juventus in ginocchio

Nonostante il calciomercato invernale sia appena iniziato, molte società sono già al lavoro per pianificare il futuro.

Il calciomercato di riparazione sta entrando nel vivo, e questo permette alle società di rinforzarsi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Il mercato invernale, però, non è l’unico pensiero per le società, che stanno già pensando a programmare il futuro in vista della prossima stagione. Una delle società più attive in questo senso è l’Inter, che sta già pensando ai rinforzi da poter regalare a Simone Inzaghi. Il reparto che i nerazzurri intendono rimpolpare è la difesa, con gli obiettivi che sembrano essere già stati individuati dalla dirigenza.

L’Inter pensa al futuro: possibile doppio colpo dal Torino

Come detto, i nerazzurri stanno già pensando a programmare il futuro, con i primi obiettivi che sembrano essere già stati individuati dalla dirigenza.

I calciatori che l’Inter sta monitorando con insistenza sono Perr Schuurs e Stephane Singo, entrambi di proprietà del Torino. In caso di partenza di Dumfries, che non sta convincendo allenatore e società, l’Inter sembra decisa a provare il doppio colpo dal Torino. Su Singo c’è anche il forte interesse della Juventus, pronta a mettere in piedi un operazione stile Bremer. I nerazzurri, però, pensano di poter cedere l’olandese a cifre importanti, in modo da avere la liquidità necessaria a chiudere l’acquisto dei due calciatori. Si tratterebbe di due colpi importanti per l’Inter, e che permetterebbero al tecnico piacentino di avere giocatori funzionali al suo modo di giocare. Il calciomercato del futuro si appresta ad entrare nel vivo, con Inter e Juventus pronte a sfidarsi anche in sede di mercato.