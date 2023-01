Allegri e l’addio alla Juve: ultimatum in diretta

Il nome di Massimiliano Allegri finisce sulla bocca di tutti e non sempre con toni positivi. Neanche le ultime vittorie bastano a scacciare le critiche

Massimiliano Allegri è stato l’artefice di una clamoroso scalata in classifica da parte di una Juventus che, fino a pochi mesi fa, era data per spacciata.

I numeri però dicono tutt’altro, perché i bianconeri non perdono dalla sfida con il Milan risalente a ottobre. A questo bisogna aggiungere che – sempre da ottobre – la Juventus non subisce reti. Questi dati però non placano gli amanti del bel gioco e quelli che del “horto muso” non ne apprezzano il cinismo e la concretezza.

De Paola: “Scudetto o sarà fallimento”

Paolo De Paola, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it sul canale Twitch Tv Play. Al centro della questione c’è stata l’imminente sfida scudetto tra Juve e Napoli, poi è stato affrontato il “nodo” Allegri.

Allegri alla fine della stagione deve portare risultati a casa – ha dichiarato De Paola durante la diretta, che poi ha proseguito – Consideriamo l’eliminazione dalla Champions League. Questo allenatore è stato preso per coprire e ritrovare una squadra bianconera vincente, invece sono quasi andati via tutti.

Il giornalista ha proseguito nella sua disamina: “Ricordiamo principalmente Dybala e De Ligt. Io non credo che ai tifosi della Juve basti un filotto di 8 risultati utili consecutivi, va bene tutto, va bene alimentare questa polemica, ma non mi ci tuffo più. Vediamo i risultati alla fine, se dovesse vincere lo scudetto e l’Europa League, fiducia, altrimenti è un fallimento. Io non vorrei che la dirigenza, che deve fare piazza pulita dei disastri della precedente gestione, guardi anche ai risultati e alla gestione sportiva”.

De Paola, sempre concentrato sulla Juventus, ha toccato anche aspetti riguardanti la prossima uscita dei bianconeri contro il Napoli: “E’ la sfida da parecchi anni, il Napoli è l’alternativa alla Juventus nel corso di queste stagioni. Si è alternata con la Lazio, diciamo così. Questa è una squadra che è rimasta competitiva, anche se i tifosi chiedevano, fino all’anno scorso, di soppiantare e riuscire a raggiungere quello step in più. I tifosi hanno contestato questa squadra all’inizio della stagione, invece si sono trovati con questa bella realtà. Il Napoli è allenato da uno dei migliori allenatori in Europa, almeno io credo sia così. Questa è la partita decisiva per la Juventus, meno decisiva per il Napoli. Ovviamente se dovessero vincere i bianconeri andrebbero a mettere pressione a una squadra che manterrebbe comunque 4 punti di vantaggio. Questa è una partitona.”