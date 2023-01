La Juve ha scelto il dopo Szczesny: sfida all’Atletico

Nonostante manchi ancora tutta la seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al futuro.

Nonostante manchino ancora molti mesi al termine dell’attuale stagione, molte società sono già in movimento per programmare il futuro.

Una delle squadre più attive in questo senso è la Juventus, che sta pensando a come potenziare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il reparto dove la vecchia signora intende intervenire è la porta, vista la possibile partenza di Szczesny. Proprio per quanto riguarda l’estremo difensore, la Juventus sembra avere le idee chiare su chi provare a portare a Torino, anche se ci sarà da battere la concorrenza di un’altra big europea.

La Juventus pensa al dopo Szczesny: sfida all’Atletico Madrid

Come detto, la Juventus si sta muovendo anche per il futuro, visto che la permanenza del portiere polacco non è cosi scontata.

Stando a quanto riporta il portale todofichajes.com, infatti, in caso di addio a Szczesny la Juventus potrebbe piombare su De Gea, oggi al Manchester United. Gli inglesi non intendono esercitare l’opzione di rinnovo per il portiere spagnolo, e questo permette al calciatore di firmare con qualsiasi club a parametro zero a partire da febbraio. Su De Gea, però, c’è anche il forte interesse dell’Atletico Madrid, che al termine della stagione potrebbe salutare Oblak. La Juventus, quindi, se vorrà portarlo alla corte di Allegri, dovrà presentare allo spagnolo un’offerta importante, visto che in Inghilterra percepisce circa 375 mila euro a settimana. Non si preannuncia una trattativa semplice, ma poterlo prendere senza esborso economico rappresenta una grande occasione che la Juventus intende provare a sfruttare. Il calciomercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo.