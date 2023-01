Niente Milan, firma con l’Inter ‘grazie’ a Calhanoglu

Il Milan può ritrovarsi a mani vuote: Marotta prepara il sorpasso e sfrutta Calhanoglu per arrivare al grande colpo

Il 2023 del Milan si è aperto con il primo passo falso del nuovo anno, a pochi giorni dal successo sulla Salernitana. Il 2-2 casalingo con la Roma, incassato allo scadere, ha il sapore della beffa per la squadra di Pioli che pare aver perso la concentrazione giusta che ha portato i rossoneri a conquistare il 19esimo scudetto solo pochi mesi fa.

Adesso, però, le attenzioni del club di via Aldo Rossi sono tutte orientate sul calciomercato, su quelle occasioni che già a gennaio potrebbero arricchire la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano. Le mancanze dei rossoneri sono chiari, così come le delusioni: una su tutte Charles De Ketelaere. Il belga ha dato timidi segni di ripresa nel primo match dell’anno ma le manovre per un possibile rimpiazzo, a giugno, sarebbero già partite sottotraccia. Attenzione però all’Inter che potrebbe anticipare e beffare clamorosamente Maldini e Massara nella corsa ad un grande nome per la trequarti, in ottica estiva. Sì, perché Beppe Marotta ha intenzione di accelerare per un profilo già abbondantemente accostato alla Serie A (Juventus ma soprattutto Milan, in più occasioni) e che potrebbe vestire la maglia della ‘Beneamata’ a giugno, per la gioia di Simone Inzaghi. Si tratta di Dominik Szoboszlai, trequartista del Lipsia approdato esattamente due anni fa dal Salisburgo per 22 milioni di euro.

L’addio di Calhanoglu manda ko il Milan: ecco Szoboszlai

L’idea del dirigente interista sarebbe chiara e coinvolgerebbe a stretto giro anche Hakan Calhanoglu, in scadenza tra un anno e mezzo e al momento lontano dal rinnovo contrattuale con l’Inter.

Ecco quindi che il turco, valutato 20 milioni di euro, potrebbe partire a giugno: i nerazzurri non intendono perderlo a zero nel 2024. E Szoboszlai sarebbe l’erede perfetto, al netto di un’importante valutazione fatta dal Lipsia: 35 milioni di euro. Non è escluso che l’Inter possa provare a inserire nell’affare proprio il cartellino di Calhanoglu (che tornerebbe quindi in Bundesliga) più un conguaglio cash, per regalare a Inzaghi un nuovo grande trequartista. In questa stagione Szoboszlai ha collezionato 28 presenze complessive con 3 gol e ben 13 assist vincenti: da giugno, certi numeri, potrebbero tingersi di nerazzurro.