Vlahovic vola in Spagna: mossa disperata per il maxi scambio

Il calciomercato della Juventus passerà, inevitabilmente, dal futuro di Dusan Vlahovic: l’offerta è clamorosa

Il 2023 si è riaperto nel migliore dei modi per la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri si è confermata tra le più in forma, e ciniche, del torneo.

Piegate Cremonese e Udinese, adesso arriverà la prova del nove. In quel di Napoli, contro gli azzurri da tempo al vertice della classifica di Serie A, servirà dare conferme per poter sperare di coltivare un clamoroso sogno scudetto. In caso di vittoria al Maradona, infatti, la ‘Vecchia Signora’ si ritroverebbe a soli 4 punti dai partenopei, per un finale di stagione rovente. Dal campo al calciomercato il passo è breve e le attenzioni della società piemontese sono anche rivolte a quelle che già a gennaio saranno le trattative che modificheranno la rosa a disposizione dell’allenatore toscano. Allegri ha già segnalato da tempo dove intervenire e, seppur con non poche difficoltà, si proverà ad accontentare il tecnico della Juventus. Attenzione, tuttavia, anche alle possibili uscite: in tal senso, il profilo di Dusan Vlahovic sarebbe finito al centro dell’interesse di uno dei più importanti top club d’Europa. Sì, perché l’Atletico Madrid ha virtualmente ceduto Joao Felix (il Chelsea sta ultimando l’acquisto ma ormai l’ufficialità è solo questione di ore) e per rimpiazzare il gioiello portoghese il grande desiderio di Simeone è proprio il centravanti della Juventus. Vlahovic, al netto dei problemi di pubalgia, ha trovato non poche difficoltà in questa stagione e la sua cessione è ventilata con insistenza per rimpinguare le casse bianconere.

Vlahovic subito da Simeone: la proposta è folle

L’Atletico Madrid potrebbe quindi effettuare un tentativo disperato, viste le tempistiche strette e l’importanza del calciatore, con una proposta di scambio due per uno da provare a concretizzare già entro il 31 gennaio.

Il cartellino di Alvaro Morata, che sta facendo molto bene a Madrid dopo il ritorno dal prestito in bianconero, valutato 25 milioni di euro. Ma non solo. Perché oltre alla punta spagnola, anche Mario Hermoso verrebbe inserito nella trattativa: il centrale spagnolo è come Morata in scadenza tra un anno e mezzo e la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni. La doppia contropartita sarebbe affiancata da un conguaglio cash di 50 milioni, per una valutazione complessiva di circa 90. La Juventus è intenzionata ad alzare un muro, per il momento: se ne potrebbe riparlare in estate, a bocce ferme. Ma intanto Vlahovic resta una pedina troppo importante per rinunciarvi a stagione in corso, con buona pace di Simeone.